Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın: Dört başmüfettiş görevlendirildi!
Son dakika haberi... Bakan Vedat Işıkhan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde gece saatlerinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybeden yurttaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan yurttaşlara da şifalar diledi.
Işıkhan, "Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadesini kullandı.
Etiketler: #Kartalkaya #müfettiş #Vedat Işıkhan #Yangın
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