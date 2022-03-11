Beyoğlu’nda suikast silahları ele geçirildi
Beyoğlu’nda yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen İ.Ö., gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, suikast silahları, tabancalar, mermiler ve 71 bin dolar para ele geçirildi.
Polis ekipleri, Beyoğlu Kulaksız Mahallesi’nde yasa dışı yollarla silah ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan armalarda, 18 farklı markalarda ruhsatsız tabanca, MP-5 otomatik silah, 5 suikast silahı, 4 susturucu ve silahlara ait çok sayıda şarjör, kalaşnikof tüfeğine ait çok sayıda mermi ve tabanca aparatları, MP-5 ve Kalaşnikof şarjörü ve çok sayıda farklı silahlara ait fişek ile 71 bin dolar para ele geçirildi.
Operasyonda İ.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı. İ.Ö. hakkında "Silah Kaçakçılığı ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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