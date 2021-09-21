Peker gündeme getirmişti: Kayıp silahlar tartışması: 32 bin mermi...
Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda, araçta yapılan aramada 31 bin 950 tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyon, akıllara kayıp silahlar tartışmasını getirdi.
Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yapan plakası açıklanmayan araç, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti.
DHA'nın aktardıklarına göre, detaylı olarak taramadan geçirilerek, aranan aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 31 bin 950 mermi bulundu. Mermilere el koyan ekiplerce gözaltına alınan sürücü ise sorgulanmak üzere emniyete teslim edildi.
KAYIP SİLAHLAR TARTIŞMASI
31 bin 950 tabanca mermisi ele geçirilmesi akıllara kayıp silahlar tartışmasını getirdi. Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devlet envanterine kayıtlı olmayan silahları sivillere ve AKP gençlik kollarından Osman Tomakin'e teslim ettiğini öne sürmüştü.
TELE 1'e açıklamalarda bulunan AKP eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 'kayıp silahlar' ile ilgili kendisinin bilgisi olmadığını, savcıların konuyu araştırması gerektiğini belirterek eğer böyle bir olay gerçekleşmişse dönemin gençlik kolları başkanının “bu işi Berat (Albayrak) Bey’in haberi olmadan asla yapamayacağını” söylemişti.
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