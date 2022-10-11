Beyoğlu'nda 'taksici' dehşeti: Aracına çarptığı Azerbaycanlı sanatçıyı darbetti

11 Ekim 2022 Salı, 13:49

Sanatçı Nergiz Bagieva, 9 Ekim Pazar gecesi programı sonrası evine dönerken, Gümüşsuyu Gazhane Bostanı Sokak'ta bir taksi aracına çarptı. Taksi şoförü durmadan yoluna devam edince, Bagieva kornaya basarak durması için uyardı.

DUDAĞI PATLADI, BURNU ÇATLADI

Sinirle taksiden inen şoför, Bagieva'ya hakaret ederek darbetmeye başladı. Dudağı patlayan ve burnunda çatlak oluşan Bagieva, saldırının şokunu atlattıktan sonra, cep telefonu kamerasıyla çekim yaptı.

Görüntülerde, taksi şoförünün Bagieva'nın üzerine yürümesi ve darbettiği görülüyor. Şoförün Bagieva'nın telefonunu zorla elinden alması ve uzun süre de vermemesi de dikkat çekti.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Yaşanan olay sonrası darp raporu alarak polis merkezine giden Bagieva, taksi şoföründen şikâyetçi oldu.