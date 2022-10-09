Başakşehir'de tartıştığı yolcuları taksiden indiren şoföre 2 bin 215 lira ceza
Başakşehir'de yolu uzattığını öne süren müşterileriyle tartışarak araçtan indiren G.A. isimli taksi şoförüne 2 bin 215 lira para cezası verilirken, aracı 8 gün trafikten men edildi. G.A.'nın çalışma izin süresi bitmesine rağmen, çalışmaya devam ettiği öğrenildi.
Esenkent Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde 6 Ekim Perşembe günü öğlen saatlerinde G.A isimli taksi şoförü, yolu uzattığı gerekçesiyle müşterileriyle tartıştı. Aracını bir süre durdurun taksici, yanında çocukları olan müşterisinin inmesini istedi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü taksici şoförünü gözaltına aldı. G.A.'ya, 'Belediyeden alınan çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmaktan' bin 823 lira, 'Emniyet kemeri takmamaktan' 196 lira, 'Saygısızca araç kullanmaktan' 196 TL olmak üzere, toplamda 2 bin 215 lira para cezası uygulandı.
Ayrıca 34 TEH 75 plakalı taksi 8 gün süreyle trafikten men edildi.
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