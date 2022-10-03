Beyoğlu'nda taksiyle 'silah' ticareti yapan sürücü tutuklandı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 16:02

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde taksi tarafından yasadışı silah ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 29 Eylül Perşembe günü, plaka bilgilerini tespit ettikleri taksiyi Piyalepaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta durdurdu. Araçta yapılan aramada, bir poşet içerisinde 5 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet şarjör ele geçirdi.

'DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN...'

Dikkat çekmemek adına taksici gibi davranarak bölgede yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan tutuklandı.