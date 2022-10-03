Silahlı saldırıya uğramıştı: Sedat Peker videoları ile bilinen Cenk Çelik hastanede öldü
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili videolarıyla bilinen ve Ümraniye’de 17 Eylül günü sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yakınları Adli Tıp Kurumu'ndan aldıkları cenazeyi defnetmek üzere Siirt’e götürdü.
Sosyal medyada kendisini "Cenk Çelik Ümraniye" şeklinde tanıtan ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker aleyhindeki videoları ile bilinen Cenk Çelik, Ümraniye Atatürk Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde 17 Eylül'de silahlı saldırıya uğramıştı.
Çelik'e yaklaşan bir kişi peş peşe ateş etmiş ve başına isabet eden iki kurşunla Çelik ağır şekilde yaralanmıştı.
HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Saldırgan olay yerinden kaçarken, Çelik hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan olayın ardından çok sayıda kamera kaydını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri kimliği tespit edilen saldırgan Özgür B.’yi Edirne’den yurtdışına kaçmak üzereyken yakalamıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
17 Eylül’den bu yana hastanede tedavi gören Cenk Çelik, 2 Ekim Pazar gece saat 23.30 sıralarında hayatını kaybetti. Çelik’in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Cenk Çelik’in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı gasilhanesine götürüldü. Cenk Çelik'in cenazesinin memleketi Siirt’e götürüleceği ve yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
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