Beyoğlu'nda tartışma: Kardeşini öldürdü, intihar etti

Beyoğlu'nda bir evde iki kardeş arasında çıkan tartışmada Kamer Karanfilyan, kardeşi Murat Karanfilyan'ı silahla öldürdükten sonra intihar etti. Kardeşlerin cenazeleri gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Beyoğlu'nda tartışma: Kardeşini öldürdü, intihar etti
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 21:26

Olay Dolapdere Mahallesi Kasap Hurşit Sokak'ta meydana geldi.

2 katlı bir binanın en üst katında yaşayan Kamer Karanfilyan ile kardeşi Murat Karanfilyan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kamer Karanfilyan, kardeşi Murat Karanfilyan'ı silahla vurarak öldürdü.

Kamer Karanfilyan, daha sonra aynı silahla kendisini de vurarak intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Eve giren ekiplerin kontrollerinde iki kardeşin de hayatını kaybettiği anlaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Sağlık #hayatını kaybetti

İlgili Haberler

2 kardeş, boğazları kesilmiş halde bulunmuştu... Sivas'taki kan donduran cinayette yeni ayrıntılar: Babaları 5 yıldır kayıpmış

2 kardeş, boğazları kesilmiş halde bulunmuştu... Sivas'taki kan donduran cinayette yeni ayrıntılar: Babaları 5 yıldır kayıpmış
Boğazları kesilerek katledilmişlerdi: İki kardeşin cinayet zanlısı tutuklandı

Boğazları kesilerek katledilmişlerdi: İki kardeşin cinayet zanlısı tutuklandı
Korkunun gölgesinde geçen bir yaşam: Öldürülen Bahar Aksu’nun kardeşi konuştu

Korkunun gölgesinde geçen bir yaşam: Öldürülen Bahar Aksu’nun kardeşi konuştu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler