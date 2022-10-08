Beyoğlu'nda tekne battı, içindekileri deniz polisi kurtardı

08 Ekim 2022 Cumartesi, 14:58

İstanbul Boğazı'na açıldıktan bir süre sonra Karaköy önlerine gelen teknedeki kaptan ve arkadaşı teknenin su aldığını fark etti. Yardım çağıran kaptan kıyıya yöneldi.

TEKNE KISA SÜREDE BATTI

Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi teknedeki iki kişiyi bota aldı.

Kısa süre sonra tekne su alarak battı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.