Beyoğlu'nda tekne battı, içindekileri deniz polisi kurtardı
Beyoğlu’nda boğaz açıldıktan sonra batan teknedeki iki kişiyi deniz polisi kurtardı. Teknedekilerin kurtarılışı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Boğazı'na açıldıktan bir süre sonra Karaköy önlerine gelen teknedeki kaptan ve arkadaşı teknenin su aldığını fark etti. Yardım çağıran kaptan kıyıya yöneldi.
TEKNE KISA SÜREDE BATTI
Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi teknedeki iki kişiyi bota aldı.
Kısa süre sonra tekne su alarak battı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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