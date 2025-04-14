Beyoğlu'nda tünelde kaza! Motosiklet sürücüsü öldü, arkadaşı ağır yaralandı...
Beyoğlu'ndaki Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'nde seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Uğurcan Öndek hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu Furkan Yuraş ağır yaralandı.
Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'nde 13 Nisan saat 17.00 sıralarında tünel içerisinde seyir halinde olan Uğurcan Öndek (24) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine kaldırıma çarptı.
Kazada sürücü Öndek ve arkasındaki yolcu Furkan Yuraş yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Uğurcan Öndek'in olay yerinde hayatını kaybettiği, Furkan Yuraş'ın ise ağır yaralandığı tespit edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünelin 1 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.
Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Uğurcan Öndek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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