Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Beyoğlu'nda daha önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Beyoğlu, Çukur Mahallesinde önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.
Operasyon sonrası çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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