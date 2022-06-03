Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: Suç örgütü liderinin sağkolu gözaltına alındı
İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın ikinci adamı olduğu iddia edilen M.D. ile Fas uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, evdeki M.D., M.I. ve S.A. isimli 3 kişiyi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramalarda 8 kilo 690 gram metamfetamin, 280 gram kimyasal madde, 2 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan apparat, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 lira ve 700 dolar para ele geçirildi.
SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN 'İKİNCİ ADAMI'
Gözaltına alınan şüphelilerden M.D.'nin organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın ikinci adamı olduğu belirtildi.
M.I. ve S.A.'nın ise Fas uyruklu olduğu öğrenildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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