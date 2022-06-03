Bolu merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Bolu merkezli 3 ilde yaklaşık 100 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu'da Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bolu, Ankara ve İstanbul'da yaklaşık 100 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Narkotik köpeklerinin katılımıyla 15 ev, 4 otomobil ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içimi ve imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.
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