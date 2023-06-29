Beyoğlu'nda 'yan bakma' kavgası: Defalarca bıçakladı!

Beyoğlu'nda gece kulübünde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakla kovaladığı kişiyi ara sokakta yakalayıp defalarca bıçaklayan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 29.06.2023 - 10:14
Beyoğlu'nda 'yan bakma' kavgası: Defalarca bıçakladı!
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde geçen cuma günü bir gece kulübünde birlikte olduğu belirtilen çift yan masada oturan Fatih B. ile 'yan bakma' nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, gece kulübü çalışanları tarafından dışarıya çıkartıldı. Ancak kavga dışarda da devam etti.

Bıçak çıkaran saldırgan, Fatih B.'yi kovalamaya başladı. Ara sokakta bıçaklı kovalamaca bir süre daha devam ederken elinde bıçak olan kişi, Fatih B.’yi yakalayarak vücudun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

GÖZALTINA ALINDI

Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesi ile sonlanırken ağır yaralanan genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan ise Güven Timleri tarafından bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı.


Beyoğlu kavga bıçaklı kavga

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