Şanlıurfa'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü: 8 yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba olan iki grup arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada 8 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş Mahallesi'ne bağlı Çerci Mezrası'nda akraba olan iki grup arasında yol verme tartışması yaşandı.
Tartışma kısa sürede taş, sopa ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada her 2 aileden 8 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanırken kavgada 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.
Diğer mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma köyde ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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