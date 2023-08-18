Beyoğlu'ndaki 'kısa mesafe' cinayetinde yeni gelişme! Taksici tutuklandı
Son dakika haberi... İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde kısa mesafe iddiasıyla aracına almadığı 57 yaşındaki Fas uyruklu adamı döverek ölümüne neden olan taksici tutuklandı.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde kısa mesafe iddiasıyla aracına almadığı 57 yaşındaki Fas uyruklu adamı döverek ölümüne neden olan taksici tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Beyoğlu’nda evine gitmek için durdurmak istediği taksinin şoförü tarafından kısa mesafe nedeniyle araca alınmayan 57 yaşındaki Fas uyruklu Jamal Doumane, çıkan kavgada taksici tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbedilmişti.
Kavga esnasında yere düşerek başını çarpan Doumane, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Taksici ise 'ev hapsi' ile cezalandırılmıştı.
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