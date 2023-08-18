Şişli'de taksicilere yönelik denetim yapıldı
İstanbul Şişli'de taksilere yönelik denetimde 11 sürücüye toplam 7 bin 371 lira para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Büyükdere Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.
Uygulamada, taksi sürücülerinin trafik kurallarına uyup uymadıkları, yolcu seçip seçmedikleri kontrol edildi.
Denetimde seyir halindeyken telefonla konuşan 5 taksiciye 951'er lira, emniyet kemeri takmayan 6 taksi sürücüsüne de 436'şar lira olmak üzere toplam 7 bin 371 lira para cezası kesildi.
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