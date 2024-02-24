Beyoğlu'ndaki Rus turist cinayetinde yeni gelişme: 3 sanığa 24 yıla kadar hapis istemi

Yayınlanma: 24.02.2024 - 12:12

Güncelleme: 24.02.2024 - 12:19

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Cihan Kaçmaz, Umut Aslan tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatları Rüveyda Gökşin Aktura ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıkların ifadelerine yer verilirken olay anına ait görüntülerin duruşma salonunda izlenmesinin ardından tanık ifadelerine yer verildi. Mütalaada maktule karşı sanıklar 'Yağmaya teşebbüs' eylemini kabul etmediklerini belirtilerek eylemi destekler kamera görüntüsü olmadığı, tanık ifadeleriyle birlikte değerlendirildiğinde yağma eylemi gerçekleştirdiği anlatıldı.

Soruşturmada maktul Vyacheslav Nechıporchuk'un üzerinden herhangi bir eşyanın alındığına dair tespit yapılamadığı aktarılarak, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı vurgulandı. Savcı mütalaada, sanıklar yönünden tek tek değerlendirmede bulundu.

MÜTALAADA SANIKLARA CEZA İSTEMİ

Mütalaada sanık Umut Aslan hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldığı, güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde somut bir delile ulaşılmadığı belirtilerek beraatı talep edildi. Savcı Aslan, olay esnasında maktule karşı bıçağını gösterdiği gerekçesiyle 'Silahla tehdit' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Mütalaada sanık Cihan Kaçmaz'ın olay sırasında sanıklardan Umut Aslan'ın elinden bıçağı alarak Vyacheslav Nechıporchuk'a doğru salladığı daha sonra ise, maktulün yere düştüğü, soruşturma evresinde alınan Adli Tıp Kurumu raporunda, Nechıporchuk'un vücudunda bir adet kesici ve delici alet yaralanmasının bulunduğuna yer verildi.

Mütalaada Vyacheslav Nechıporchuk'un sanıklara karşı uygunsuz eyleminin de bulunduğuna vurgu yapılarak Kaçmaz'ın maktule karşı tek bir hamlesi dışında başka bir hamlesinin bulunmaması nedeniyle yaralama kastıyla hareket ettiği değerlendirildi. Fakat yaralama eylemi sonucunda ölüm meydana geldiği gerekçesiyle 'Haksız tahrik altında neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 6 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi.

DEĞİŞEN ORANLARDA 24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mütalaada, sanıklar Cihan Kaçmaz, Umut Aslan ve Şervan Yavuz hakkında, 'Yağmaya teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Savcı toplamda Kaçmaz'a 2 suçtan 16 yıldan 24 yıla kadar ve Aslan'ın 12 yıldan 20 yıla kadar hapsini talep ederek iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti sanık Cihan Kaçmaz ve Umut Aslan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

"ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETMEDİĞİNİ GÖSTERMİŞTİR"

Sanık avukatlarından Rüveyda Gökşin Aktura, "Müvekkil hakkında iddianamede her ne kadar müvekkilin kasten adam öldürme eylemini diğer sanıkla beraber işlediğinden bahsedilmişse de izlenen görüntü kayıtları, dinlenen sanıklar ve tanıklarla ATK raporları müvekkilin öldürme kastıyla hareket etmediğini göstermiştir. Nitekim, müvekkilin tüm uğraşlarına rağmen olay yerinden uzaklaşmaması, müvekkilin bıçağı sallamadan önce 4 defa vazgeçmesi müvekkilin kastının aslında maktulü olay yerinden uzaklaştırmak olduğunu göstermektedir. Dosyada müvekkilin kastının öldürme olmadığı yaralama olduğu hususunda savcı mütalaasını verdi. Müvekkilin yağma olayıyla uzaktan yakından alakası yok. Bu durum hem tanık beyanları hem de olay yerine ilişkin görüntü kayıtları ile sabit" dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 11 Haziran 2023 tarihinde, Rusya uyruklu Vyacheslav Nechıporchuk Beyoğlu'nda gündüz vakti sokakta otururken şüpheliler Cihan Kaçmaz, Şervan Yavuz ve Umut Aslan'ın yanına geldiği anlatıldı.

Nechıporchuk'un telefonunu kaybettiğini ifade etmesi üzerine şüphelilerin, para vermesi halinde telefonunu bulabileceklerini söylediği ve bu esnada taraflar arasında tartışma yaşandığı belirtildi. İddianamede, şüphelilerin tartışma sırasında Rus Vyacheslav Nechıporchuk'un ceplerini karıştırdıkları, şüpheli Şervan Yavuz'un Nechıporchuk'un kemerinden tutarak silkelediği, Rus adamın karşılık vermesi ile şüphelilerin maddi bir menfaat elde edemedikleri belirtilerek, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri ve yağma suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı anlatıldı.

Şüpheli Yavuz'un olay yerinden ayrıldığı, diğer şüpheliler Cihan ve Umut ile Nechıporchuk arasındaki tartışmanın başka sokakta devam ettiği, Vyacheslav Nechıporchuk'un tartışma devam ederken, şüphelilerden Umut Aslan'a cinsel organını göstermesi üzerine Umut ile Cihan'ın üzerine doğru yürüdüğü ifade edildi. Umut Yavuz'un yanında bulunduğu bıçakla Nechıporchuk'a doğru öldürme kastıyla hamleler yaptığı ancak maktule isabet etmediği, bu esnada Cihan Kaçmaz'ın; arkadaşı Umut'tan bıçağı alarak Vyacheslav Nechıporchuk'a doğru öldürme kastıyla 3 kez hamle yaptığı ve göğüs bölgesinden yaraladığı aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan Vyacheslav Nechıporchuk'un haytanı kaybettiği anlatıldı. İddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda Nechıporchuk'un vücudundaki bıçak darbelerinin hayati tehlike arz eden bölgelere geldiği belirtildi. İddianamede şüphelilerden Şervan Yavuz hakkında 'Kasten öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği ifade edildi. İddianamede, şüpheliler Cihan Kaçmaz ile Umut Aslan'ın 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edildi.

Şüpheliler Cihan Kaçmaz, Umut Aslan ve Şervan Yavuz'un 'Birden fazla kişiyle yağmaya teşebbüs' suçundan ise, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Toplamda şüpheliler Cihan Kaçmaz ve Umut Aslan'ın 2 suçtan müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.