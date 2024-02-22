O anlar kameraya yansıdı... Tokat'ta sandalyeli kavga!
Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi sandalye ile yerdeki vatandaşı darbetti.
Tokat Merkez kafeler sokağında henüz bilinmeyen bir sebeple isimleri öğrenilemeyen iki grup tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeli şahıslar, birbirlerine sandalyelerle saldırdı.
Taraflardan biri kavgadan kaçmaya çalışan bir şahsı aralarına alarak yere düşürdü. Tekme, yumruk ve sandalye ile acımasızca saldırıya uğrayan şahıs darbedildi.
Kavga sonrası grup olay yerinden uzaklaştı.
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