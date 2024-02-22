Yozgat'ta borç meselesi kavgası... 3 yaralı!

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde borç meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 15:09
Yozgat'ta borç meselesi kavgası... 3 yaralı!
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İlçeye bağlı Yazıkaplan köyünde Ş.A., bir akaryakıt istasyonunda borç meselesinden kavga ettiği A.E. (40) ve N.Ö.'ye (50) tabancayla ateş açtı.

Daha sonra Hasbek köyüne giden Ş.A., Tarım Kredi Kooperatifi binası önünde aynı sebepten dolayı B.K.'ye de (43) silahla ateş ederek kaçtı.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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