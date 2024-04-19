Beypazarı'ndan 'bor' iddialarına ilişkin yeni açıklama: 'Mevzuat farklılığından kaynaklı...'
Beypazarı Maden Suyu, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu'nun "Beypazarı maden suyunun yüksek miktarda bor içerdiği" iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Doğal maden suyu alanında faaliyet gösteren Beypazarı İçecek Pazarlama AŞ'den yapılan açıklamada, son dönemde İsviçre'den yapılan açıklamalarla gündeme gelen iddialara ilişkin, "Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan İsviçre'de yaşanan bu durum AB ve İsviçre mevzuatının farklılığından kaynaklanmaktadır" ifadesini kullandı.
“MEVZUAT FARKLILIĞINDAN KAYNAKLI…”
Maden suyunun değerlerinin AB mineralli su kriterleri ve Türkiye Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik limitlerine uygun olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"AB üyesi olmayan İsviçre'de yaşanan bu durum AB ve İsviçre mevzuatının farklılığından kaynaklanmaktadır. Doğal maden suyumuz, Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü denetiminde olup, üretim sıklığı ile orantılı olarak düzenli şekilde denetlenip analiz edilmektedir. Yer altında doğal olarak oluşan maden suyumuz tam 68 yıldır aynı kaynaktan, el değmeden şişelenmekte ve bütün ülkelere aynı içerikte ürün gönderilmektedir. Bu süreçte markamıza destek olan bilinçli ve değerli tüketicilerimiz ile basın mensuplarımızın ilgisine teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz."
Şirket açıklamasında, tartışmalara konu olan İsviçre kaynaklı analiz sonucuna da yer verildi.
"Kamuoyunun Dikkatine Sunarız." #beypazarı #beypazarımadensuyu pic.twitter.com/m9eaktzCnq— Beypazarı Doğal Maden Suyu (@beypazarimdnsyu) April 19, 2024
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