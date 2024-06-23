Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu: 3 kişi kurtuldu, 1 kişi öldü

Yayınlanma: 23.06.2024 - 15:20

Güncelleme: 23.06.2024 - 15:20

İnşaat sektörüyle uğraşan Yakup Kılıç, Dudu A. ve onun çocuklarıyla birlikte cuma günü Beyşehir Gölü'nün kıyısındaki Kuşluca Mahallesi'ne geldi.

Aracını burada park eden Kılıç, daha sonra teknesiyle göldeki Aygır Adası'na geçti. Saat 10.00 sıralarında geri dönmek isterken 4 kişinin içinde bulunduğu tekne, alabora oldu.

Çocuklar giydikleri can yelekleri sayesinde su yüzeyinde kalırken, anneleri onlara tutundu. Yakup Kılıç ise suda kayboldu.

Aileler cumartesi günü saat 01.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulununca, yapılan arama çalışmasında Kılıç'ın aracı gölün kıyısında bulundu.

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri, gölde arama çalışması başlattı. Dün çalışma sonucu Dudu A. ve 2 kızı kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kılıç'ın bulunması için bugün askeri helikopter çağrıldı. Helikopterden alınan görüntüler sayesinde saat 13.00 sıralarında Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yahya Kılıç'ın cesedi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.