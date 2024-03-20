Kimyasal taşıyan tanker alabora oldu: 7 ölü

Güney Kore bandıralı, 980 ton akrilik asit taşıyan bir tanker Japonya açıklarında alabora oldu. 11 mürettebattan dokuzuna ulaşıldı, bu kişilerin yedisinin hayatını kaybettiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:16
Kimyasal taşıyan tanker alabora oldu: 7 ölü
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Güney Kore bandıralı bir kimyasal tankeri, Japonya'nın batısındaki Yamaguchi bölgesinin açıklarında alabora oldu. Japonya'nın kamu yayıncısı NHK, sahil güvenliğe dayandırdığı haberinde, yedi kişinin öldüğünün teyit edildiğini bildirdi.

Reuters'ın aktardığına göre, Keoyoung Sun isimli tanker, olumsuz hava koşulları sebebiyle demir attı ve bugün yerel saatle 07.00 sıralarında yardım talebinde bulundu.

980 TON AKRİLİK ASİT ASİT TAŞIYORDU

Tankerin bu esnada yana yattığı ifade edilirken, tankerde 11 mürettebat bulunduğu belirtildi. Yardım çağrısının ardından bölgede başlatılan arama-kurtarma çalışması sonrası ulaşılan dokuz mürettebattan yedisinin hayatını kaybettiği açıklandı. Halen kayıp olan diğer iki mürettebatı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. NHK'ye göre, 980 ton akrilik asit taşıyan tankerden herhangi bir sızıntı tespit edilmedi. 

Oda sıcaklığında sıvı halde bulunan akrilik asit, hem sıvı hem buhar fazında aşındırıcı etki gösteren bir maddedir. Bu asidin uygulama alanları arasında, plastikler, kaplamalar, yapıştırıcılar, boyalar, vernikler, tıbbi ürünler, deterjanlar ve atık su arıtma kimyasalları bulunur. Akrilik asit aynı zamanda yanıcı bir sıvıdır. Buharı da yanıcı özellik gösterir


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