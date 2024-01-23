Çatalca'da tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp

Çatalca'da ördek avlamak için göle açılan iki kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşırken kaybolan İbrahim Sancar için arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.

DHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:37
Çatalca'da tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp
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Cumartesi günü akşam saatlerinde Çatalca'da bulunan Durugöl'de; Serkan Tuncay ve İbrahim Sancar, ördek avlamak için tekneyle açıldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle bir süre sonra tekne alabora oldu. Serkan Tuncay, kendi imkanlarıyla gölden çıkarak kıyıda bulunan barakaya giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Serkan Tuncay hastaneye götürüldü. Gölde kaybolan 55 yaşındaki İbrahim Sancar'ı arama çalışmaları devam ediyor.


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