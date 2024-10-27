Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde korkutan yangın
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi yeni hastane binasının inşaatının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın dün gece saat 01.00 sıralarında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi yeni hastane binasının inşaatının çatısında meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören inşaat işçileri ve vatandaşlar paniğe kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu, yangın başka noktalara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına vinç yardımıyla müdahale etti.
Yangında şans eseri herhangi bir ölü veya yaralı olmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi #Yangın
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