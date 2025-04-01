Biber gazı görme kayıplarına yol açıyor

Eylemlerde orantısız şekilde kullanılan biber gazının pek çok olumsuz etkisi var. Cumhuriyet biber gazının olumsuz etkilerini İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ile konuştu.

Biber gazı görme kayıplarına yol açıyor
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Damla Polat
Yayınlanma: 01.04.2025 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ilçe başkanlarının ve İBB yöneticilerinin tutuklanmasının ardından başlayan Türkiye genelindeki eylemler devam ediyor. 

Bu eylemlerde orantısız şekilde kullanılan biber gazının pek çok olumsuz etkisi var. Cumhuriyet biber gazının olumsuz etkilerini İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ile konuştu. 

Küçükosmanoğlu, “Biber gazının, görme kayıplarına, solunum yolu hastalıklarına ve kalp hastalıklarına sebep oluyor. Hatta ölümlere bile yol açtığını biliyoruz” dedi. Emniyet’in, gereken açıklamayı yapmadığını belirten Küçükosmanoğlu, “Emniyet, bizde plastik mermi yok diyor. Ama polis eylemcilere yakın mesafeden içinde göz yaşartıcı gaz bulunan plastik kapsüller atıyor. Bu kapsüllerin içinde bulunan gaz kimyasal madde. Yakın mesafeden kapsüller göze isabet ederse görme kayıplarına yol açabilir. İnsanların genetik yapısıyla ilgili başka bozukluklara neden olabilir. Biber gazı uygulanmadan da protestolar çok rahatlıkla durdurulabilirdi. Ancak biber gazının keyfi olarak kullanıldığını gördük. Dolayısıyla biz hekimler olarak biber gazının yasaklanmasını istiyoruz. Kullanılmasına gerek olmayan, sağlığa zararlı olduğu kesin bir uygulama” diye konuştu


Etiketler: #Biber gazı #EYLEM

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