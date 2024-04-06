Biber gazı sıkan polis hakkında soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:26

Güncelleme: 06.04.2024 - 11:47

Olay geçen gün Kozaklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sivil polis ekipleri şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi.

İddiaya göre, "Dur" ihtarını duymayan araç sürücüsü yoluna devam edince ilçe merkezinde durdurulan araçtaki şahısları, sivil polis memuru Kürşat M. biber gazı kullanarak gözaltına almak istedi.

Polisin biber gazı sıktığı anlar sosyal medyada tepki çekerken, Nevşehir Valiliği de polis hakkında soruşturma başlattı.

"HİÇBİR MUKAVEMET GÖSTERMEDİK"

Polise hiçbir mukavemet göstermediklerini ve biber gazı kullanılarak zorla gözaltına alındıklarını iddia eden Adem Yalçın "Biz ilçede çatı işi yapıyorduk. İftar nedeniyle işi bıraktık ve bir eczaneye uğrayıp evimize gidecektik. İlçe merkezinde arkamızdan bir araç siren çalmış. Biz bu sireni duymadık. İlçe merkezinde eczane sormak için durduğumuz anda sivil bir araç önümüze durdu ve sonradan polis olduğunu öğrendiğim bir kişi araca gelerek hakaretler yapmaya başladı. Hiçbir karşılık vermememize ve oruçluyum dememe rağmen yoğun bir şekilde biber gazı kullanarak darbetti. Daha sonra karakola götürdü ve şikayetçi olmadıklarını söyleyerek bizi tekrar bıraktı. Ben de iftar sonrası ilçe jandarma ekiplerine giderek şikayetçi oldum” ifadelerini kullandı.