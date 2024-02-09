Çağlayan Adliyesi'ndeki teröristlerin çantalarından çıkan mermiler, plastik kelepçeler ve biber gazının fotoğrafı paylaşıldı

Yayınlanma: 09.02.2024 - 12:44

Güncelleme: 09.02.2024 - 14:49

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 kişinin etkisiz hale getirildiği, 1 yurttaşın hayatını kaybettiği ve 3’ü polis 6 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 96 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Etkisiz hale getirilen terör örgütü üyelerinin çantasından ve üzerlerinden 48 mermi, çok sayıda plastik kelepçe, biber gazı ve niteliği henüz belli olmayan bir düzenek ele geçirilmişti.

Çantadan çıkan çok sayıda mermi, çok sayıdaki plastik kelepçe ve biber gazının bulunduğu fotoğraf paylaşıldı.