Çağlayan Adliyesi'ndeki teröristlerin çantalarından çıkan mermiler, plastik kelepçeler ve biber gazının fotoğrafı paylaşıldı

İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırı girişimini gerçekleştiren saldırganların çantalarından çıkan mermi, plastik kelepçe ve biber gazının bulunduğu fotoğraf paylaşıldı.

İHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 12:44
Abone Ol google-news

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 kişinin etkisiz hale getirildiği, 1 yurttaşın hayatını kaybettiği ve 3’ü polis 6 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 96 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Etkisiz hale getirilen terör örgütü üyelerinin çantasından ve üzerlerinden 48 mermi, çok sayıda plastik kelepçe, biber gazı ve niteliği henüz belli olmayan bir düzenek ele geçirilmişti.

Çantadan çıkan çok sayıda mermi, çok sayıdaki plastik kelepçe ve biber gazının bulunduğu fotoğraf paylaşıldı.


Adliye haberleri Çağlayan Adliyesi haberleri çanta haberleri

İlgili Haberler

Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının izleri demir kapıda

Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının izleri demir kapıda
Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybetmişti: Vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı

Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybetmişti: Vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çağlayan Adliyesi’nde terör saldırısı: Gözaltı sayısı yükseliyor!

Çağlayan Adliyesi’nde terör saldırısı: Gözaltı sayısı yükseliyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi

OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi

Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Genç kaymakamlar rahatsız

Genç kaymakamlar rahatsız
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Ünlü futbolcudan tekme yiyen çocuk 2,1 milyar TL'lik servetin sahibi oldu

Ünlü futbolcudan tekme yiyen çocuk 2,1 milyar TL'lik servetin sahibi oldu
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Son dakika... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi

Son dakika... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!