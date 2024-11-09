Biber yüklü TIR'da uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı
Karabük'te yapılan aramada 991 gram metamfetamin ele geçirilen biber yüklü TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kentten geçen bir TIR'da uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüpheli olduğu değerlendirilen TIR'ı Eskipazar yolunda seyir halindeyken durdurdu.
Biber yüklü TIR'da arama yapan ekipler, 991 gram metamfetamin ele geçirdi. TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: #karabük #uyuşturucu #TIR
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