Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 14 kilo skunk ele geçirildi!

Yayınlanma: 08.11.2024 - 16:07

Güncelleme: 08.11.2024 - 16:07

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan denetim ve operasyonlar devam ediyor.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda, 14 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.