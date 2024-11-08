Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 14 kilo skunk ele geçirildi!
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 14 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan denetim ve operasyonlar devam ediyor.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda, 14 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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