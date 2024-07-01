Bıçak zoruyla taksi ve lüks otomobil gasp eden şahıs tutuklandı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:33

Güncelleme: 01.07.2024 - 17:35

Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi’nde müşteri gibi davranarak durdurduğu 26 T 0023 plakalı ticari taksiyi bıçak zoruyla gasp eden 24 yaşındaki Kaan Ali E., olay yerinden kaçtı. Taksi şoförünün ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gasp edilen taksiyi Sümer Mahallesi Muhsin Ertuğrul Sokak’ta terk edilmiş vaziyette bulan ekipler, şüpheli şahsın aynı bölgede bulunan 26 SA 626 plakalı lüks otomobili de gasp ederek kaçtığını tespit etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheli şahıs, gasp ettiği lüks otomobil ile seyir halindeyken kovalamaca sonucu Akcami Mahallesi’nde yakalandı. Polis ekiplerinin etkisiz hale getirdiği şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltında yapılan sorgusunda şüpheli Kaan Ali E.’nin, düzenli kullandığı psikiyatri ilaçlarının dozunu fazla kaçırdığı için kendisini kaybettiğini ve olayı bilinçsiz şekilde gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, 2 ayrı ‘Gasp’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.