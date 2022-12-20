Bıçakladığı eşini, cezaevinden 'mektup' yazıp taciz eden erkeğe 1 yıl hapis istemi
Kayseri'de, boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taşdöven'i (39) kızının gözü önünde boğazından bıçaklayıp, eşarpla boğmaya çalıştığı gerekçesiyle 16 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Okan Taşdöven (50), bu kez de eşini cezaevinden mektup yazarak rahatsız ettiği gerekçesiyle 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.
Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde Okan Taşdöven, 13 Eylül 2020'de, uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Taşdöven'in çalıştığı mağazaya gitti.
BIÇAKLADI, BOĞMAYA ÇALIŞTI
Okan Taşdöven, burada yanlarında bulunan kızları A.T.'nin (16) araya girmesine rağmen önce mağazanın merdivenlerinde eşini boynundan bıçakladı.
Boğuşma sırasında Okan Taşdöven’in elindeki bıçak düştü. Taşdöven, bu kez de eşarp ile eşini boğmaya çalıştı. A.T. de boğuşma sırasında yaralandı. Mağaza çalışanları kendilerine biber gazı sıkan Okan Taşdöven'i etkisiz hale getirip polise teslim ederken, olay da kameraya yansıdı.
'TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDI' GEREKÇESİ
Olayın ardından tutuklanan Okan Taşdöven hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Taşdöven 16 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Cezası Yargıtay tarafından onanan Okan Taşdöven, cezaevinden eşi Ayegül Taşdöven'e mektup yolladı. Söz konusu mektuptan rahatsız olduğunu iddia eden Taşdöven'in şikayeti sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak iddianame düzenledi.
Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık Okan Taşdöven hakkında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Okan Taşdöven cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, şikayetçi eşi Ayşegül Taşdöven ile avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.
Şikayetçi olduğunu belirten Ayşegül Taşdöven, "Bana birçok mektup yazdı. Bunlara ilişkin takipsizlik verildi. Anneme gelen mektupların içeriği de bana aittir. Takipsizlik kararlarına itiraz edemedim. Davaya katılma talebim vardır. Şikayetçiyim" dedi.
Daha önceki ifadesinde eşinin kendisinin yargılandığı ceza dosyasında delil olarak boynunun kesildiği fotoğrafı sunmasının zoruna gittiğini belirten sanık Taşdöven, "Ben bir mektup yazdım ve kayınvalidem adına gönderdim" diye konuştu.
Mahkeme hakimi Birol Küçük, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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