Bıçaklayarak katletmişti: Esenyurt'taki kadın cinayetinde yeni gelişme

Esenyurt'ta evli olduğu kadın Peri Dağlar'ı çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Ramazan Dağlar dün gözaltına alınmıştı. Dağlar, bugün adliyeye sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 14:21
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Pınartepe Mahallesi 1289. Sokak'ta evli olduğu kadın Peri Dağlar'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan ve polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan Ramazan Dağlar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin emniyette olaya ilişkin konuşmadığı ve susma hakkını kullandığı belirtildi. Dağlar, emniyet çıkışında basın mensuplarının cinayeti neden işlediği yönündeki sorularını cevapsız bıraktı. "Pişman mısınız?" sorusuna karşılık ise Dağlar, "Pişmanım" yanıtını verdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Pınartepe Mahallesi 1289. Sokak'taki binada yaşayan Ramazan Dağlar (50) ile evli olduğu kadın Peri Dağlar (50) arasında tartışma çıkmıştı.

Peri Dağlar'ı bıçaklayan Ramazan Dağlar, olay yerinden kaçarken ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetmişti. Dağlar, Yenikent Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Şüphelinin elinde bıçakla kaçışı ve sonrasında yaşananlar, mahalle sakinlerince cep telefonuyla kaydedilmişti.


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