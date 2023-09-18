Esenyurt'ta kadın cinayeti: Çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak katletti!
Esenyurt’ta bir erkek, tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra elinde bıçakla evden kaçan erkek, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pınar Mahallesi’nde evde eşi ile tartışan bir erkek, çocuklarının gözü önünde evli olduğu kadını bıçakladı. Ardından evden kaçtı.
Evden yükselen bağrışma seslerini duyan komşular olaya müdahale etmek istedi. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KADIN KURTARILAMADI
Olayda ağır yaralanan Peri D. isimli kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Peri D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Zanlının olayın ardından elindeki bıçakla kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
"KANIMIZ DONDU"
Yaşananları anlatan bir mahalleli, "08.00 sıralarındaydı. Camdan baktığımızda ambulans polis gelmişti. Çığlık sesleri vardı. Adam kaçmıştı. Kızlarını da kovalamış bıçakla. Kadının ambulansa götürülüşünü izledik. Kadın kendinde değildi. Kadının karnından ve sırtından bıçaklamış. Kanımız dondu" ifadelerini kullandı.
"ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞTILAR AMA KAÇTI"
Bir başka mahalle sakini ise "Sabah çocukları okula götürürken bir baktık bağırma çağırma sesleri geldi. Kadın ölmüş, adamı yakalayamadılar. Önünü kesmeye çalıştılar ama kaçtı" şeklinde konuştu.
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