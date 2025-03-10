Bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı!
Adıyaman’da bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Sümer Caddesi’nde yolda yürüyen Mahmut T. (16), kimliği belirsiz bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.
Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Mahmut T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mahmut T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #adıyaman #bıçaklı saldırı
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