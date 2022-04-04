Biden'dan çok sert açıklama: 'O bir savaş suçlusu'
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 40'ıncı gününde ABD Başkanı Joe Biden bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 40’ıncı gününde Rus birliklerinin başkent Kiev ve çevresinden çekilmesinin ardından ortaya çıkan vahşet görüntülerine tüm dünyadan sesler yükselmeye devam ediyor.
BUCHA AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Joe Biden, bugün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir kez daha “O bir savaş suçlusu” ifadelerinde bulunurken, işlediği suçlardan ötürü yargılanması gerektiğini ve bunun için elinden geleni yapacağını ifade etti. Biden, “Bucha’da olanları hepiniz gördünüz” dedi.
YENİ YAPTIRIMLAR
Biden, “Rusya’ya yönelik yaptırımlara yenilerini ekleyeceğiz” dedi ve konuyla ilgili yakın gelecekte bilgilendirme yapacaklarını açıkladı.
'SOYKIRIM' DEDİ
Rus birliklerinin başkent Kiev ve çevresinden çekilmesinin ardından Bucha kenti yakınlarında kaydedilen ve Ukraynalı sivillerin cesetlerinin sokaklarda olduğu görüntüler dünyayı ayağa kaldırmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batılı devletleri, işlenen savaş suçlarının ortaya çıkmasıyla, Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletmeye çağırmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı, Bacha’da olanları ‘soykırım’ olarak değerlendirdi.
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