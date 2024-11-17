Biga'da kardeş kavgası cinayetle bitti: Abisini boğarak öldürdü!
Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir kişi, aralarında çıkan kavgada abisini boğarak öldürdü.
Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde dün saat 21.00 sıralarında, evde alkol alan Ahmet H. (36) ve abisi Mehmet H. (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
BOĞARAK ÖLDÜRDÜ!
Ahmet H., abisi Mehmet H.’yi boğarak öldürdü. Olayı gören köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet H.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından jandarma Ahmet H.’yi gözaltına aldı.
Mehmet H.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Otopsinin ardından Mehmet H.’nin cenazesi köyde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #Cinayet #Cinayet Dosyası #cinayet sanığı
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