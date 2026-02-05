Bilal Erdoğan'dan 'Kante' yorumu: 'Cumhurbaşkanı, bu transfer başka bir kulübün olsa yine yapardı'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız oyuncu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, N'Golo Kante'nin transfer sürecine destek veren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

BİLAL ERDOĞAN DA YORUMDA BULUNDU

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da Kante transferine ilişkin tartışmalara dahil oldu.

Ankara'da gençlerle bir araya gelen Erdoğan, N'Golo Kante transferine ilişkin, "Bu ne ilk, ne son" dedi.

"BAŞKA BİR KULÜBÜN OLSA YİNE YAPARDI"

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir kere Türkiye’de sporcu bir Cumhurbaşkanı var. Kendisi 10 seneden fazla amatör futbol oynamış, Fenerbahçe’den transfer teklifi almış, direkten dönmüş. Bizzat sporcu olan bir Cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla spor kamuoyu da zaman zaman Cumhurbaşkanı’na haksızlık etti. Her camianın zaman zaman Cumhurbaşkanına çok ciddi falsoları oldu ama Cumhurbaşkanı, her camianın önemli meselelerini çözmüş kişidir. İşte Galatasaray’ın stadını yapmıştır, Beşiktaş’ın bir şeyini yapmıştır. Zaten sorduğun zaman söylerler, sormadan kolay kolay söylemezler. Cumhurbaşkanı, bu transfer başka bir kulübün olsa yine yapardı."