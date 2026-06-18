Bilal Erdoğan: 'Kaleyi açık bırakıyoruz, kaleyi tutmamız lazım'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı avlusunda düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'yi sevmeyen, İsrail'i ve soykırımı destekleyen adamların sahip olduğu sosyal medyalar niye bizim günlük 3-5 saatimizi alsın. Daha az vakit ayıralım. Daha çok vaktimizi yerli ve milli olan mecrada harcayalım. Dünyanın her ülkesi bizim gibi değil. Sosyal medyanın en çok kullanıldığı 3-5 ülkeden biriyiz. Niye bu kadar kaleyi açık bırakıyoruz, kaleyi tutmamız lazım. Kültürümüzü, kimliğimizi, haber akışımızı, gündemimizi kendimiz belirleyelim. Bu ülkenin düşmanları bizim gündemimizi belirlemesin. Onun için NSosyal medya hesabınızı açın."

Programa, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AKP Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, AKP İl Başkanı İlhami Yıldız ve gençler katıldı.