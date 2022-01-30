Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Hızır Aslıyüksek, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na atandı

30 Ocak 2022 Pazar, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na, Hızır Aslıyüksek atandı.

2015’te Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı’na getirilen Aslıyüksek, İlim Yayma Vakfı ile de bağlantılı. Aslıyüksek, Erdoğan, eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve çok sayıda AKP’li ile birlikte vakfın kurucuları arasında bulunuyor; Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı Mütevelli Heyeti’nin üyeleri arasında yer alıyor.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na başkan ve üyelik ataması yapıldı. Başkanlığa, Hasan Özçelik getirildi. 2018’de AKP’den milletvekili adayı olan Özçelik, İBB İETT İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Böylece, İBB’yi CHP’nin kazanmasının ardından bir isim daha Erdoğan tarafından başka bir kuruma atanmış oldu. Üyeliklere ise Muhiddin Gülal, Ahmet Pelit, Ünal Eryılmaz getirildi. Gülal, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nün şirketlerine kayyum olarak atanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun başkanlığını yaptığı sırada, 7 Temmuz’da görevden alınmıştı. Gülal, Beyoğlu’nda AKP’den belediye meclis üyeliği ve grup başkanvekilliği yapmış, 2009’da AKP’den Beyoğlu Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu.