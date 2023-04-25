Bilal Erdoğan’ın vakfı halkın piknik alanına göz dikti

Antalya Finike’de vatandaşların piknik alanı olarak kullandığı 89 dönümlük araziyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başında olduğu Okçuluk ve Ata Binicilik Vakfı’na tahsis edilmesine yurttaşlar tepki gösterdi.

Bülent Ecevit
Yayınlanma: 25.04.2023 - 04:00
Bilal Erdoğan’ın vakfı halkın piknik alanına göz dikti
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Arazinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı eliyle “Okçuluk ve Ata Binicilik Vakfı”na verilmek istenmesine karşı Finikeliler ve çevreciler biraya geldi.

Finike Halk Platformu ve Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER) tarafından yapılan ortak açıklamada, “İmar planı hazırlanması sürecinde Finike halkı yok sayılmıştır. Orman alanları ile birlikte tarihi ve kültürel varlıkların zarar göreceği ortada iken ÇED süreci başlatılmamıştır” denildi.


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