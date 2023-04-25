Bilal Erdoğan’ın vakfı halkın piknik alanına göz dikti

Yayınlanma: 25.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2023 - 04:00

Arazinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı eliyle “Okçuluk ve Ata Binicilik Vakfı”na verilmek istenmesine karşı Finikeliler ve çevreciler biraya geldi.

Finike Halk Platformu ve Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER) tarafından yapılan ortak açıklamada, “İmar planı hazırlanması sürecinde Finike halkı yok sayılmıştır. Orman alanları ile birlikte tarihi ve kültürel varlıkların zarar göreceği ortada iken ÇED süreci başlatılmamıştır” denildi.