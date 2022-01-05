Bilardo salonuna baskın: Haraç istediler, istekayla müşterileri darbettiler
İstanbul Esenyurt’ta bir bilardo salonunu basan zanlılar, istekalarla içeride bulunan müşterileri darp etti. İş yerinden haraç almak isteyen zanlılardan ikisi, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Olay Esenyurt Pınar Mahallesinde faaliyet gösteren bir bilardo salonunda yaşandı. İş yerinin yabancı uyruklu sahibi, 1 aydır 3 şahıs tarafından haraç vermesi yönünde tehdit edildiğini ve iş yerine gelen müşterilerinin darp edildiğini söyleyerek polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili inceleme başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri sahibinden haraç isteyen T.A. ve H.T. isimli zanlıları gözaltına aldı.
"Nitelikli yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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