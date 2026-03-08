Bilecik Belediye Başkanı Subaşı: 'Kadın güçlüyse toplum güçlenir ve yaşam değişir'

Subaşı, CHP Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Atatürk Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında yaptığı konuşmada, yalnızca bir günü kutlamak için değil, tarihin içinden gelen bir mücadeleyi hatırlamak ve o mücadeleyi büyütmek için bir arada olduklarını belirtti.

8 Mart'ın sadece kadınların değil; emeğin, adaletin ve eşitliğin günü olduğunu söyleyen Subaşı, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir ülkenin gerçek ilerlemesinin kadınların hayatın her alanında var olmasıyla mümkün olacağını çok erken görmüş bir liderdi. Onun, 'Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' sözü ise yalnızca bir övgü değil, aynı zamanda bir toplumsal programdı. Cumhuriyet devrimi içerisinde yer alan bu program kadınların seçme ve seçilme hakkından eğitime, çalışma hayatından kamusal yaşama kadar uzanan büyük bir eşitlik yürüyüşüdür.

Ancak bugün biliyoruz ki eşitlik yalnızca yasalarla değil, hayatın içinde gerçek anlamını bulur. Bir kadının emeğinin görünür olduğu, hiçbir kadının yoksullukla ya da şiddetle baş başa bırakılmadığı bir toplum kurmadan gerçek demokrasiden söz edemeyiz.

Cinsiyet eşitliği yalnızca kadınların meselesi değildir. Çalışma hayatında eşitlik, ekonomide adalet, sosyal yaşamda fırsat eşitliği; bir ülkenin refahının ve demokrasisinin temelidir. Kadınların potansiyelini sınırlayan her engel, aslında toplumun geleceğini sınırlayan bir engeldir.

Bu nedenle bizler, Atatürk’ün açtığı o aydınlık yolda eşitliği yalnızca savunan değil, hayata geçiren bir anlayışla çalışıyoruz. Kadınların üretime katıldığı kooperatifleri destekliyor, kadın emeğini görünür kılan projeler geliştiriyor, sosyal yaşamın her alanında kadınların daha güçlü var olabilmesi için dayanışmayı büyütüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir şehirde kadın güçlüyse, umut filizlenir, toplum güçlenir ve yaşam değişir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü emeğin, eşitliğin ve dayanışmanın büyüdüğü bir gelecek umuduyla yürekten kutluyorum."