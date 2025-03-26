Bilecik, Ekrem İmamoğlu için sokaklara döküldü!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 07:15

Güncelleme: 26.03.2025 - 08:22

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı yurt genelinde protestolar devam ediyor.

Bilecik’te CHP’nin öncülüğünde Atatürk Parkı’nda bir araya gelen kalabalık grup, Tevfikbey Caddesi güzergâhını takip ederek sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

"SOKAKLARDA SADECE ADALET İSTİYORUZ"

Meydandaki kalabalığa hitap eden Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şunları ifade etti:

"Gençlik, vatandaş, çocuk, yaşlısı herkes sokaklarda bizler sadece adalet istiyoruz. Sizlerle, sizler için çalışmaktan gurur ve onur duyuyorum. Nefesimiz, enerjimiz yettiği kadar sizlere hizmet edeceğiz. Nefesimiz, enerjimiz yettiği kadar da Atatürk’ün çocukları olarak Cumhuriyet için her daim dimdik olmaya devam edeceğiz."