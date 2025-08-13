Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bilecik'in plaka kodu ne? Bilecik'in plaka numarası kaç? Bilecik ve ilçelerinin plaka harfleri...

Bilecik'in plaka kodu ne? Bilecik'in plaka numarası kaç? Bilecik ve ilçelerinin plaka harfleri...

13.08.2025 15:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bilecik'in plaka kodu ne? Bilecik'in plaka numarası kaç? Bilecik ve ilçelerinin plaka harfleri...

Bilecik’in plaka kodu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Bilecik ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Bilecik plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

BİLECİK'İN PLAKA KODU NEDİR?


Bilecik’in plaka kodu 11 olup, Türkiye’nin en bilinen plaka kodlarından biridir. Bilecik’te araç plakaları, 11 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Bilecik Plaka Kodunun Anlamı
Bilecik’in plaka kodu olan 11, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 11 sayısı, Bilecik’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Bilecik ve ilçelerinin plaka harfleri
Aşağıda Bilecik’in ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Bilecik Merkez    11 A, 11 AC
Bozüyük    11 B, 11 BO
Gölpazarı    11 G, 11 GP
İnhisar    11 İH, 11 IN
Osmaneli    11 O, 11 OS
Pazaryeri    11 P, 11 PA
Söğüt    11 S, 11 SG
Yenipazar    11 Y, 11 YP

İlgili Konular: #türkiye #Bilecik #Plaka