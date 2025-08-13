Bilecik'in plaka kodu ne? Bilecik'in plaka numarası kaç? Bilecik ve ilçelerinin plaka harfleri...

Bilecik plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

BİLECİK'İN PLAKA KODU NEDİR?



Bilecik’in plaka kodu 11 olup, Türkiye’nin en bilinen plaka kodlarından biridir. Bilecik’te araç plakaları, 11 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Bilecik Plaka Kodunun Anlamı

Bilecik’in plaka kodu olan 11, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 11 sayısı, Bilecik’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Bilecik ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Bilecik’in ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Bilecik Merkez 11 A, 11 AC

Bozüyük 11 B, 11 BO

Gölpazarı 11 G, 11 GP

İnhisar 11 İH, 11 IN

Osmaneli 11 O, 11 OS

Pazaryeri 11 P, 11 PA

Söğüt 11 S, 11 SG

Yenipazar 11 Y, 11 YP