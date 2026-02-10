Bilecik'te 20 yıl önce 3 kişinin kaybolması: 'Cinayet' iddiasına 3 tutuklama!

Bilecik’te kayıp olarak aranan O.K, M.B. ve Y.Ö. isimli şahıslara ilişkin soruşturma dosyası tekrar ele alındı.

Kayıp kişilerin kullandıkları GSM hatlarının son olarak Vezirhan’da sinyal verdiği tespit edildi. O.K’nin cep telefonundan son sinyalin 20 Haziran 2006'da, M.B’nin telefonundan 24 Ağustos 2006'da ve Y.Ö’nün telefonundan ise 1 Şubat 2007'de son kez sinyal alındığı belirlendi.

ÇİFTLİKTE ÖLDÜRÜLEREK GÖMÜLDÜKLERİ İDDİA EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 85 GSM hattı analiz edildi ve 47 kişinin bilgisine başvuruldu. Kayıp 3 kişinin o dönem bir şüpheli tarafından işletilen çiftlikte öldürülerek gömüldüğü değerlendirildi ve şüpheli 11 kişi tespit edildi.

Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Bilecik merkezli olmak üzere Mersin, Kütahya, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 kişi yakalanarak Bilecik’e getirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin adres, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 11 SIM kart, 3 yivsiz av tüfeği ile 65 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheliden biri adli kontrolle olmak üzere 8’si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Y.S, E.U. ve H.Ş. isimli şahıslar ise tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.