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Bilecik'te yoldan çıkan otomobil devrildi: 5 yaralı!

Bilecik'te yoldan çıkan otomobil devrildi: 5 yaralı!

2.07.2025 11:50:00
Güncellenme:
AA
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Bilecik'te yoldan çıkan otomobil devrildi: 5 yaralı!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir-Bozüyük karayolunun Poyra köyü mevkiinde Cengiz A. (50), idaresindeki 38 AKN 974 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile aynı aileden Reyhan (43), Büşra (21), Zeliha (23) ve B.A. (14), sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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