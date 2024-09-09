Bilecik’te 24 bin 800 adet tütün ve makaron ele geçirildi

Yayınlanma: 09.09.2024 - 11:38

Güncelleme: 09.09.2024 - 11:38

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmaneli’nde şüpheli şahsa ait olan araçta yapılan aramada; 24 bin 800 adet (dal) tütün ve doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.