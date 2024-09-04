Bilecik’te otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı
Bilecik’te otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bozüyük-İnegöl karayolunda seyir halinde ilerleyen 16 ZC 496 plakalı araç sürücüsü C.O. yağan yağmurun etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrilirken, araçta yolcu olarak bulunan S.O. ve A.E.O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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