Bilecik’te otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Bilecik’te otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 11:06
Bilecik’te otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Alınan bilgilere göre; Bozüyük-İnegöl karayolunda seyir halinde ilerleyen 16 ZC 496 plakalı araç sürücüsü C.O. yağan yağmurun etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrilirken, araçta yolcu olarak bulunan S.O. ve A.E.O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


112 Acil haberleri otomobil haberleri

İlgili Haberler

Kırşehir'de refüje devrilen otomobildeki biri bebek 5 kişi yaralandı

Kırşehir'de refüje devrilen otomobildeki biri bebek 5 kişi yaralandı
Bursa'da feci kaza: Otomobil dere yatağına devrildi, sürücüsü yaralandı

Bursa'da feci kaza: Otomobil dere yatağına devrildi, sürücüsü yaralandı
Kozan'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kozan'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler