Bilecik’te araçlar çarpıştı: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:55

Güncelleme: 18.11.2024 - 10:58

Alınan bilgilere göre, kaza, Bilecik-Bozüyük-Bursa karayolu Muratdere kavşağında meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki Kemal Kuruoğlu idaresindeki 11 T 5086 plakalı ticari taksi, kavşakta ’U’ dönüşü yaptığı esnada Bursa istikametine seyir halinde ilerleyen Raşit Efe idaresindeki 16 ANN 509 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaşanan trafik kazasında 16 ANN 509 plakalı otomobil sürücüsü Raşit Efe ve içinde bulunan eşi Yeliz Efe (30) ile kızları kızı Ela Efe (3) ağır yaralandı.

ANNE-KIZ KURTARILAMADI

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı anne ve kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, 11 T 5086 plakalı taksi sürücüsü ve araç içinde yolcu olarak bulunan 1 kişi kazayı yara almadan atlattı.